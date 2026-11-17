La Fiorentina lancia il Viola Day: Ti chiami Viola? Contro il Cagliari il Franchi ti apre le porte gratis
Biglietti in omaggio in tre settori, fino a esaurimento dei posti disponibili. Richieste entro il 1° dicembre alle 12
A cura di Redazione Labaroviola
17 novembre 2026 19:21
La Fiorentina lancia il Viola Day in occasione della sfida contro il Cagliari, in programma lunedi 7 dicembre alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi, valida per la 14° giornata di Serie A.
L'iniziativa offre a chi si chiama Viola la possibilità di richiedere un biglietto omaggio per assistere alla partita. I settori interessati dalla promozione sono Curva Ferrovia, Maratona Laterale (MAL2) E Tribuna Esterna (TEB).
Il biglietto potrà essere richiesto entro le ore 12:00 del 1° dicembre, fino a esaurimento dei posti disponibili in promozione.