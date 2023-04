La Fiorentina illude con due gol in 14′ poi crolla ed il Monza la ribalta e vince 3-2

All’8’ la Fiorentina passa in vantaggio, angolo battuto dentro da Biraghi, Kouamé si libera dalla marcatura e di testa insacca per l’1-0 viola. Al 10’ Cabral prova la rovesciata, colpisce Izzo. Al 13’ la Fiorentina raddoppia, Kouamé mette dentro per Saponara che controlla e va al tiro, 2-0 all’U-Power. Al 21’ pericoloso il corner del Monza, Terracciano salva sul l’incornata di Caldirola. Al 26’ il Monza torna in partita, autogol di Biraghi. Al 35’ Cabral scappa e va al tiro ma palla fuori. Al 38’ Monza pericolosa con Caprari, che poi prova il tiro, pallone fuori. Al 43’ Dany Mota in velocità infila Terracciano ed è 2-2. Al 47’ Pessina segna ma si aggiusta il pallone con il braccio, Sacchi lo annulla.

Al 51’ Colpani si divora il gol del 3-2, ottima ripartenza del Monza. Al 59’ pestone di Amrabat a Dany Mota. Dal dischetto Pessina spiazza Terracciano e firma il 3-2. Al 66’ Sottil trova il tiro, palla deviata, De Gregorio salva. Al 75’ Castrovilli prova il tiro dalla distanza ma è debole. All’83’ Caldirola colpisce il palo. Al 94′ Di Gregorio salta su Cabral che non riesce a dare forza, salva Di Gregorio. Il Monza vince 3-2.

LEGGI ANCHE, BARONE: “NARDELLA FARÀ DI TUTTO PER TROVARE I 55 MILIONI PER IL RESTYLING DEL FRANCHI”