La Fiorentina ha pronto il piano B in caso di mancato accordo per Zirkzee: offerta per Beto

Doppio binario per l’attacco: se salta Zirkzee, c’è Beto

La Fiorentina continua a lavorare per Joshua Zirkzee, individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare l’attacco. La dirigenza viola sta valutando tutte le possibilità per arrivare al centravanti, ma allo stesso tempo non vuole farsi trovare impreparata qualora l’operazione dovesse complicarsi.

In questo senso, la Fiorentina avrebbe già individuato un piano B: Beto. L’attaccante portoghese è infatti un profilo monitorato dalla società viola e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è stata presentata anche un’offerta per provare a portarlo a Firenze.



Il nome di Beto è da tempo sul radar della Fiorentina e potrebbe rappresentare un’alternativa concreta a Zirkzee. L'ex Udinese conosce già il campionato italiano e garantirebbe caratteristiche diverse rispetto all'olandese, soprattutto per struttura fisica e attacco della profondità.



La priorità resta comunque Zirkzee, ma il club viola lavora su due tavoli per non rischiare di arrivare agli ultimi giorni di mercato senza una soluzione per il reparto offensivo. Le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà la scelta definitiva della Fiorentina.