La Fiorentina fa sapere che Poku non è mai stato un obiettivo concreto. Ci sono altre opzioni

La Fiorentina continua a lavorare per completare la rosa, soprattutto per quanto riguarda gli esterni d’attacco. Ma il nome del prossimo rinforzo non sarà quello di Poku.

Dopo la notizia dell’interruzione della trattativa per l’esterno del Bayer Leverkusen, emergono infatti nuovi dettagli sulla vicenda. La Fiorentina fa sapere che Poku non è mai stato un obiettivo concreto del club. Ci sono stati contatti con il Leverkusen e con il procuratore del giocatore, ma alla fine la società viola ha deciso di virare su altre soluzioni.

LA SITUAZIONE - Un chiarimento importante, anche per evitare qualsiasi collegamento con la pesante sconfitta di ieri sera contro la Roma. La situazione Poku è totalmente slegata dal 4-0 dell’Olimpico: la decisione era legata esclusivamente alle valutazioni di mercato e non è arrivata come conseguenza della prestazione della squadra. La Fiorentina, dunque, ha mollato la pista Poku, che adesso potrebbe finire al Besiktas. Ma il lavoro di Paratici sugli esterni offensivi prosegue. Il direttore sportivo ha altre opzioni in mente e sta valutando soluzioni diverse per completare il reparto. Il punto, quindi, è uno: i rinforzi sugli esterni arriveranno, ma non sarà Poku.