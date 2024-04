La Fiorentina è rinata con i 5 gol al Sassuolo. Ora la Conference non fa più paura 

La Fiorentina segna cinque gol a un Sassuolo piccolo, piccolo. Vola a 50 punti con una partita in meno, torna in zona Europa, ma soprattutto si prepara alla grande per la sfida di giovedì contro il Club Brugge. L’Europa è lì e il campionato può ancora regalare grandi soddisfazioni. Dopo il 4 a 1 di Bergamo, la Fiorentina reagisce contro un Sassuolo che sta sprofondando verso la Serie B. La formazione messa in campo da Italiano è rimaneggiata, un po’ sulla falsa riga di Salerno. Nonostante ciò, i Viola trovano subito il gol con un Riccardo Sottil ispiratissimo. Nella ripresa poi, la marea viola prende il largo prima con Quarta, poi con l’ingresso di Nico Gonzalez che segna una doppietta e Barak. Anche due legni da mettere a referto colpito proprio dal ceco e da Parisi. Il gol di Thorstvedt lascia il tempo che trova e la Fiorentina segna una cinquina che ha tanto sapore di Europa. Lo scrive La Nazione.