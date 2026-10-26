La Fiorentina è in fondo alla classifica anche per occasioni create: solo 4 squadre peggio della viola

Solo 15 grandi occasioni create in otto giornate: peggio dei viola soltanto quattro squadre. L'Inter è prima con 43

La Fiorentina è in fondo alla classifica anche quando si parla di capacità di creare occasioni da gol. Dopo le prime otto giornate di Serie A, la squadra viola ha prodotto appena 15 grandi occasioni, un dato che la colloca al 16° posto nella graduatoria.

Un numero che fotografa bene le difficoltà offensive della squadra di Paolo Vanoli, soprattutto se confrontato con quello delle principali concorrenti. Secondo i numeri riportati da Sofascore, in vetta c'è l'Inter con 43 grandi occasioni create, seguita dal Milan a 31 e dalla Roma a 30. Anche Como e Monza hanno fatto meglio della Fiorentina, entrambe a quota 28.

La distanza dai vertici è dunque enorme: tra l'Inter prima e la Fiorentina ci sono 28 grandi occasioni di differenza dopo appena otto giornate.

Nella parte bassa della classifica, i viola sono davanti soltanto a Udinese (12), Cagliari (12), Parma (12) e Genoa (10). Un dato che conferma quanto la Fiorentina stia facendo fatica a costruire con continuità occasioni realmente pericolose.

La classifica delle grandi occasioni create dopo otto turni restituisce quindi un'immagine piuttosto netta: la Fiorentina crea troppo poco. E con una squadra costruita per puntare a obiettivi ambiziosi, il dato non può che far scattare più di un campanello d'allarme. Ecco la classifica completa: