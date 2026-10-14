La Fiorentina è 10º per punti attesi: ha subito 6 gol in più rispetto alla qualità dei tiri concessi

La Fiorentina sta undeperfomando sia in attacco che in difesa

Il noto sito di analisi sportiva Opta ha aggiornato la classica della serie A in base agli expected points. In questa classifica la Fiorentina è 10º con un valore di 9.3 punti attesi. Ma cosa sono i punti attesi o expected points?

Gli Expected Points (xP) misurano quanti punti una squadra avrebbe dovuto teoricamente ottenere in una partita, basandosi esclusivamente sulla mole e sulla qualità delle occasioni da gol (create e subìte), neutralizzando l'impatto di fortuna, errori clamorosi o parate eccezionali. Come si calcolano:

⁠1. Rilevazione degli xG: Si isolano gli Expected Goals di ogni singolo tiro effettuato e concesso dalle due squadre durante i 90 minuti. ⁠1. Simulazione: Un modello matematico utilizza questi valori per "rigiocare" virtualmente la partita migliaia di volte, ricavando la percentuale esatta di probabilità che il match finisca con una vittoria interna, un pareggio o una vittoria esterna. ⁠1. Conversione in punti: Queste tre percentuali vengono moltiplicate per i classici punti in palio per ciascun esito (3 per la vittoria, 1 per il pari, 0 per la sconfitta) e poi sommate.

Dunque secondo le simulazioni di Opta in base alla qualità delle occasioni concesse e di quelle create la Fiorentina avrebbe dovuto avere 9 punti dopo 6 giornate ed essere 10º. Ma da cosa nascono questi 5 punti di differenza con la realtà?

Principalmente per l’underperfomance sia dell’attacco che della difesa. Infatti il dato dei gol attesi ci dice che la Fiorentina avrebbe dovuto segnare 9,4 reti in queste 6 gare, nella realtà invece ne ha segnati 2 in meno. Ma soprattutto in base alla qualità delle occasioni concesse la Fiorentina avrebbe dovuto subire 8 reti e invece ne ha concesse ben 14. È soprattutto questo il motivo per cui la Fiorentina ha raccolto meno di quanto meritato