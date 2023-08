La Fiorentina dovrà fare i conti con la lista dei 25: c’è un Castrovilli in più, si dava per ceduto

Scelte da fare. Anche dolorose. Ma pur sempre necessarie quando la stagione è quasi ai nastri di partenza. Il riferimento è alla temuta lista dei 25 giocatori utilizzabili in Serie A. Problematica che poi si trasferirà anche in campo europeo, ma in quel caso la lista si potrà poi adeguare a ridosso del PlayOff in base anche agli infortunati.In primis, la Fiorentina dovrà sistemare la rosa per quanto concerne le partite di Serie A. Le regole sono chiare. I calciatori utilizzabili sono 25. Di cui 17 liberi, 4 formati nel vivaio del club e 4 formati in vivai di club italiani.Ad oggi la situazione è piuttosto chiara per quanto riguarda i 4 formati nel vivaio, anche se poi il mercato potrebbe a breve modificare il gruppo: Cerofolini, Ranieri, Sottil e Pierozzi. Oggi solo il difensore centrale è sicuro di rimanere. Cerofolini partirà in prestito, Pierozzi potrebbe finire allo Spezia e Sottil di fatto non ha ancora iniziato la stagione con i compagni. Chissà che qualche valutazione di mercato non possa essere fatta. Avanti con i 4 cresciuti in vivai italiani.

Non sono molti, ma possiamo sceglierli casualmente: ipotiziamo Bonaventura, Mandragora, Terracciano e Biraghi. Spazio dunque ai 17 liberi, partendo da Parisi che poteva rientrare anche nella categoria di cui sopra. Oltre a lui ci sono Amrabat, Arthur, Barak, Brekalo, Castrovilli, Dodo, Duncan, Gonzalez, Ikoné, Jovic, Kokorin, Kouame, Quarta, Milenkovic, Mina e Sabiri. E fin qui il conto tornerebbe. Ma la Fiorentina deve inserire sicuramente Nzola e Christensen in questa lista. Due posti da trovare obbligatoriamente. Fermo restando che uno slot sarà liberato da Kokorin, il conto viola probabilmente aveva escluso Castrovilli visto il tentativo di cessione al Bournemouth. I colpi che fanno la differenza sono quelli relativi agli Under 22 (nati dopo l’1 gennaio 2001) che il club può utilizzare in numero illimitato. Riferimento chiaro a Infantino e Beltran, che vanno ad aggiungersi ai vari Martinelli, Vannucchi, Amatucci, Comuzzo, Distefano, Harder, Kayode e tutti quei giovani che mister Italiano vorrà aggregare alla prima squadra. In attesa di altri scossoni di mercato, assolutamente prevedibili, la situazione è questa. Manca probabilmente un posto da liberare nella lista dei 17. Detto di Castrovilli, in odor di mercato potrebbero esserci anche Kouame (nel mirino del Genoa ma blindato da Italiano), Martinez Quarta (si riparla del River) o Jovic, oltre chiaramente ad Amrabat. Ma se dovesse uscire un pezzo da novanta della rosa come il centrocampista marocchino la Fiorentina lo rimpiazzerebbe senz’altro con un altro elemento. Scelte da fare, con ancora tempo a disposizione fino al termine del mercato. Alla vigilia del Genoa andrà presentata una lista provvisoria, ma in quel caso potranno essere esclusi gli infortunati come Sottil e Barak. Lo scrive La Nazione.

