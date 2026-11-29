La Fiorentina conferma Vanoli: il tecnico resta al suo posto nonostante l'ennesima sconfitta
Nonostante il pesante ko in Friuli e una classifica sempre più preoccupante, dal club viola filtra la volontà di proseguire con il tecnico lombardo
La Fiorentina va avanti con Paolo Vanoli. Nonostante l'ennesima sconfitta, arrivata sul campo dell'Udinese, dalla società viola filtra la volontà di confermare il tecnico, senza procedere ad un altro cambio in panchina.
Una posizione che emerge in un momento estremamente delicato per la squadra, reduce da un'altra prestazione negativa e raggiunta proprio dai bianconeri a quota 9 punti. La zona retrocessione dista ormai una sola lunghezza e la preoccupazione nell'ambiente viola continua a crescere.
Per Vanoli, dunque, arriva un segnale di fiducia da parte del club. Adesso, però, servirà una risposta concreta sul campo: la Fiorentina non può più permettersi di perdere terreno e ha bisogno di una svolta immediata per uscire dalla crisi.