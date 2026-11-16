La Fiorentina cerca un portiere? Intanto Mandas non ha intenzione di rinnovare con la Lazio

L'estremo difensore è stato uno dei migliori in questo inizio di stagione sorprendente dei biancocelesti e, in passato, è stato sondato anche dalla Fiorentina

Christos Mandas è il portiere che forse ha reso di più in questo avvio di stagione. L'estremo difensore della Lazio è reduce da un'esperienza in Premier League non positiva e per la quale ha dovuto rinunciar a 4 mesi di mensilità. Il suo rapporto con Claudio Lotito non è dunque così idilliaco, motivo per cui, secondo il Corriere dello Sport, non ha intenzione di trattare il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2029.

In Inghilterra non ha mai giocato e questo non era un bel biglietto da visita per Gennaro Gattuso. Il tecnico però ha valutato solo il lavoro fatto a Formello, fregandosene delle etichette e di quanto successo nei mesi precedenti e così lo ha preferito a Motta, che con Sarri aveva colpito tutti per il suo impatto con Serie A. 18 milioni di euro erano troppi per i Cherries, oggi però ne vale di più. Lo riporta TMW.