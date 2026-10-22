"La Fiorentina agita le acque con la richiesta di spiegazioni alla Lega, ci sarà confusione a Milano"
L'ex arbitro ha parlato dell'episodio del gol dato al Como
Nel corso di un intervento a Radio Sportiva, l'ex arbitro di Serie A Claudio Gavillucci ha espresso la propria opinione sulla gestione delle proteste arbitrali da parte di diverse società, tra cui la Fiorentina, che nelle ultime settimane hanno chiesto chiarimenti all'AIA in merito ad alcuni episodi controversi dell'inizio di campionato.
"La richiesta di spiegazioni avanzata dalla Fiorentina serve a poco"
"Parlando con franchezza, ritengo che la richiesta di spiegazioni formulata dalla Fiorentina in queste ore abbia l'unico scopo di agitare le acque. Com'è facile intuire, si tratta di una strategia per mettere le mani avanti in vista della partita successiva."
L'importanza del Referee Manager e l'arbitrato come servizio
Gavillucci ha poi sottolineato la necessità di una comunicazione costante e strutturata tra le parti:
"Bisogna ricordare l'importanza della figura del Referee Manager, che purtroppo negli ultimi mesi è stata al centro delle vicende giudiziarie che hanno interessato l'AIA. A mio avviso, occorre un lavoro continuo di informazione e formazione reciproca tra la classe arbitrale e i club. Non dobbiamo mai dimenticare che quello arbitrale è a tutti gli effetti un servizio offerto al calcio e alle società stesse, che lo finanziano su base annuale."
Le modalità di protesta rivelano le reali intenzioni
Infine, l'ex fischietto si è soffermato sul valore e sull'efficacia di questi chiarimenti:
"Se questi confronti avvengono in modo sporadico, solo quando un club ritiene di aver subito un torto, lasciano il tempo che trovano. Appaiono più come un pretesto per far notare di essere stati penalizzati e pretendere maggiore attenzione per la gara successiva. Al contrario, se si svolgesse un lavoro organico, trasparente e continuativo, la situazione avrebbe un valore del tutto diverso. Questo compito, tuttavia, non può gravare sul designatore: occorre l'inserimento di figure professionali dedicate."