"La Fiorentina agita le acque con la richiesta di spiegazioni alla Lega, ci sarà confusione a Milano"

Nel corso di un intervento a Radio Sportiva, l'ex arbitro di Serie A Claudio Gavillucci ha espresso la propria opinione sulla gestione delle proteste arbitrali da parte di diverse società, tra cui la Fiorentina, che nelle ultime settimane hanno chiesto chiarimenti all'AIA in merito ad alcuni episodi controversi dell'inizio di campionato.

Gavillucci ha poi sottolineato la necessità di una comunicazione costante e strutturata tra le parti:

"Bisogna ricordare l'importanza della figura del Referee Manager, che purtroppo negli ultimi mesi è stata al centro delle vicende giudiziarie che hanno interessato l'AIA. A mio avviso, occorre un lavoro continuo di informazione e formazione reciproca tra la classe arbitrale e i club. Non dobbiamo mai dimenticare che quello arbitrale è a tutti gli effetti un servizio offerto al calcio e alle società stesse, che lo finanziano su base annuale."