La DIGOS ha avviato un’indagine per trovare i tifosi della Juventus che hanno offeso la Fiorentina

Secondo quanto riportato da La Nazione la Digos non ha lasciato inosservato lo striscione affisso ieri dai tifosi della Juve allo stadio Franchi. La Polizia cercherà di reperire immagini tramite le telecamere che hanno ripreso la scena. L’atto secondi gli investigatori è durato molto poco. Lo sriscione srotolato, foto scattata e poi diffusa sui social e via, per cercare di aggirare il reato di affissione abusiva di scritti o disegni.

VECINO POTREBBE TORNARE A SORPRESA ALLA FIORENTINA