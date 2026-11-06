La Curva Fiesole chiama a raccolta Firenze: domenica contro la Juventus ci sarà una coreografia
La Fiesole annuncia la coreografia in vista di Fiorentina-Juventus
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2026 16:08
Il Franchi si prepara a vivere una serata speciale in occasione di Fiorentina-Juventus. In vista della sfida in programma domenica 8 novembre alle ore 20:45, la Curva Fiesole ha annunciato, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio profilo Instagram, la realizzazione di una coreografia.
L'iniziativa accompagnerà il momento dell'inno, con la coreografia che prenderà vita sugli spalti proprio durante l'esecuzione. Un gesto pensato per colorare e caricare l'atmosfera del Franchi in una delle partite più sentite dalla tifoseria viola. Ecco il comunicato e le istruzioni: