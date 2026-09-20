La curva della Juventus non rispetta il minuto di silenzio per Mazzola: diversi tifosi girano le spalle

Gesto vergognoso dei tifosi juventini durante il minuto di silenzio per Mazzola

Un episodio destinato a far discutere si è verificato pochi istanti prima dell’inizio di Juventus-Atalanta. Nel giorno in cui tutti gli stadi di Serie A hanno ricordato la memoria di Sandro Mazzola con un minuto di raccoglimento, all’Allianz Stadium l’omaggio non è stato condiviso dall’intera tifoseria presente. Durante il momento dedicato all’ex nerazzurro, nella Curva Sud bianconera alcuni sostenitori hanno infatti deciso di voltarsi verso il settore anziché rivolgere lo sguardo al terreno di gioco.

Il gesto è arrivato mentre allo stadio proseguivano gli applausi in ricordo di Mazzola, al quale la Lega Serie A ha dedicato il minuto di silenzio previsto prima delle partite della giornata.