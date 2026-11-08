La carica dei tifosi all'arrivo in pullman della squadra: sale l'attesa per la sfida contro la Juventus

I tifosi viola accolgono il pullman prima della partita e caricano la squadra

La sfida con la Juventus comincia con la carica del popolo viola. I tifosi hanno accolto l pullman della Fiorentina, facendo sentire il proprio sostegno alla squadra prima del fischio d'inizio. Un'iniezione di entusiasmo e carica per i viola in vista di una partita diversa dalle altre.