La campagna acquisti della Roma non decolla, e Mourinho si rammarica: “Sono frustato per il mercato”

José Mourinho esce allo scoperto svelando la sua delusione per un mercato fin qui esiguo rispetto alle sue ambizioni . Il tecnico portoghese ha lanciato un segnale , stavolta pubblico, sulla sua insoddisfazione che metterà ancor più pressione alla dirigenza, adesso costretta ad accelerare i tempi per portare al tecnico dei giocatori di livello. Dalla vittoria della Conference League è partito un lungo silenzio che per molti è risuonato assordante. Mourinho fino a ieri non ha voluto commentare le vicende di mercato della sua Roma, legato da un sentimento che va oltre il semplice legame professionale, tanto da essersi tatuato la coppa sul braccio. Ha cercato di non svelare pubblicamente i suoi timori e la sua irritazione per un mercato che fin qui gli ha consegnato Matic e Celik (oltre al secondo portiere Svilar), ma non gli altri due centrocampisti né tantomeno il colpo ad effetto per l’attacco. Da settimane la situazione in entrata e in uscita è in apparente stallo e non è stato difficile immaginare lo stato d’animo dello Special One, ieri presente ai Mercati di Traiano per il Phygital Sustainability Expo dove la figlia Matilde ha presentato la sua collezione di gioielli sostenibili.

Scortato da tre addetti alla sicurezza per dribblare il sovraffollamento di selfie, Mourinho con una polo marrone, jeans e scarpe da ginnastica questa volta non si è trincerato nel silenzio promesso al suo sbarco in città lo scorso 3 luglio: «Si vede dalla faccia che sono preoccupato?», ci ha chiesto sorridendo. Poi si è lasciato andare in una confidenza sul suo stato d’animo, quello che tanti tifosi avevano già intuito dai suoi post strategici sui social: «Sono un po’ frustrato per il mercato», ha ammesso Mou, che poi ha anche aggiunto: «Ma tranquillo, tranquillo». Parole non interpretabili, chiare, per lanciare un segnale sulle tempistiche delle trattative, su un mercato in questo momento statico e che lo costringerà a partire oggi per il Portogallo senza altri nuovi innesti. Perso Mkhitaryan è arrivato Matic, ieri invece è stato presentato Celik – alternativa a Karsdorp sulla destra – bloccato già a metà giugno. Il lavoro è ancora tanto, sia in entrata sia in uscita. E naturalmente con la situazione Zaniolo, rimasto fuori dall’amichevole con il Trastevere, che tiene banco da diverse settimane. Lo Special One ha bisogno di rinforzi di livello per passare allo step successivo: raggiungere la qualificazione in Champions e provare a vincere un nuovo trofeo. «Abbiamo scelto Mourinho per insegnarci a vincere», aveva dichiarato la Roma poco più di un anno fa, prima dello sbarco del portoghese nella capitale. Ebbene, lo Special One per fare passi avanti ha bisogno di alzare l’asticella sulla rosa da avere a disposizione in questa nuova stagione. Lo riporta Stadio

LA NAZIONE FA LUCE SUL TITOLARE IN ATTACCO