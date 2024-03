Kulusevski svela: “Alla Juve ero in imbarazzo, vedevo che al mio posto giocava anche chi non era ala”

L’ala del Tottenham ed ex esterno della Juventus, Dejan Kulusevski, scrive una lettera rivolgendosi ai tifosi degli Spurs. Tra le righe emergono gli amari ricordi in bianconero, relegato in panchina, ad osservare “giocatori che giocano nel tuo ruolo e che non sono nemmeno ali”. Le sue parole pubblicate su The Playes’ Tribune:

“Cari tifosi degli Spurs, per me non è mai stato un grosso problema raccontare la mia storia. Per alcuni in Inghilterra probabilmente sono ancora il ragazzo svedese con il nome buffo che è arrivato dall’Italia” scrive l’ala degli Spurs “Erano quasi sei mesi che non giocavo una partita dall’inizio alla Juventus. Ti senti malissimo, perché hai dato la vita per giocare a questo gioco, allenandoti più duramente che puoi, e finisci per guardare giocatori giocare nella tua posizione e che non sono nemmeno ali. Onestamente mi sono sentito imbarazzato, persino inutile. Alcune persone iniziarono a dire che non ero abbastanza bravo, che ero troppo lento. E ti colpisce al 100%. È normale, è umano. Quando inizi a crederci, quello è il diavolo”.

