Kristensen viene ammonito e poi si fa male. Era diffidato, salterà la sfida contro la Fiorentina

Subito una brutta notizia per la Roma di De Rossi in vista del big match di settimana prossima contro la Fiorentina, sfida che avrà un valore importante per le speranze europee di entrambe le squadre. Il difensore classe ’97 si è fatto ammonire al 24′ dell’anticipo tra Monza e Roma, infortunandosi al flessore della coscia sinistra proprio in occasione del fallo che gli è costato il cartellino. Il danese era diffidato, per cui salterà sicuramente la trasferta di Firenze, a prescindere dalle condizioni fisiche in seguito a questo problema muscolare.

