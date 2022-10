Kouamé: “Ora dobbiamo confermarci. Contento per Jovic, speriamo di farlo anche in campionato”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Christian Kouamé, ha così commentato il successo della Fiorentina per 3-0 sugli Hearts: “Speriamo di continuare così, da squadra e aiutandoci l’uno con l’altro si fa fatica a batterci. Dobbiamo essere questi e confermarci anche nelle prossime partite, sia nelle coppe che nel campionato”.

ASSIST PER JOVIC “Prima che arrivasse la palla l’avevo già visto, mi sono detto: “Quando mi arriva la metto forte”. Poi è passata tra le gambe del difensore e ha fatto gol. Sono contento per lui, speriamo di farlo anche in campionato”.