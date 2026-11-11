Kouadio: "Ho fatto un lungo percorso per arrivare in Nazionale e punto ad arrivare sempre più in alto"

La Nazionale italiana Under 21, affronterà in questa finestra di novembre, la Francia venerdì alle 18:30 e il Belgio lunedì alle 18:15 a Livorno

Il difensore del Monza, di proprietà della Fiorentina, Eddy Kouadio ha parlato ai microfoni ufficiali della FIGC: "Sto vivendo un bellissimo momento, quello dell'U21 è come si vede anche da fuori, un gruppo fantastico in cui mi sto trovando benissimo. Sono stato davvero felice per la chiamata, non vedevo l'ora di esserci. Siamo molto uniti, alcuni ragazzi lì conoscevo già, è come una piccola famiglia.

Ho fatto un lungo percorso per arrivare in Nazionale e punto ad arrivare sempre più in alto. Francio e Belgio sono due squadre molto forti, saranno due amichevoli importanti, che ci serviranno per costruire il nostro percorso. Come ci ha detto il mister, dovremmo giocare di squadra e lavorare bene per arrivare pronti, è così che si costruiscono i risultati.

Il Mister Baldini mi ha introdotto ai suoi principi, mi ha mostrato come si lavora e quali sono le sue idee. Tutto quello che stiamo facendo è in funzione di giugno, quando ci sarà l'Europeo, proveremo, perché no, a vincerlo".