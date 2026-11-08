Kolo Muani: "Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice, ma non sono contento del pareggio"

L'attaccante bianconero è intervenuto a DAZN dopo il 2-2 contro la Fiorentina

Al termine del pareggio per 2-2 contro la Fiorentina, Randal Kolo Muani ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione della Juventus e il risultato del Franchi. L'attaccante francese non ha nascosto la propria insoddisfazione per un punto che interrompe la striscia di due vittorie consecutive.

"Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Chiaramente non sono contento per questo punto, venivamo da due vittorie e dobbiamo continuare a lavorare duro per ottenere risultati. Se gioco sono contento, non mi interessa se a destra o sinistra. ora c'è la pausa per lavorare, abbiamo pareggiato troppo e l'obiettivo è quello di lavorare per farci trovare pronti al rientro in campo".