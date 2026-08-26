Kean si è presentato regolarmente al Viola Park per l'allenamento del pomeriggio

Moise Kean si allena regolarmente

Dopo il caso scoppiato questa mattina, Moise Kean è tornato al Viola Park per prendere parte all’allenamento pomeridiano. L’attaccante, al centro del braccio di ferro con la Fiorentina sul proprio futuro, è stato convocato dalla società per la seduta del pomeriggio.



Il giocatore si allenerà individualmente. La Fiorentina ha inoltre deciso di multarlo dopo quanto accaduto in mattinata.



La situazione resta quindi delicata, con il Como che continua a spingere per arrivare al centravanti viola. I contatti tra le parti proseguono e le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se Kean resterà a Firenze o se, invece, lascerà la Fiorentina.



Intanto, il ritorno al Viola Park per l’allenamento pomeridiano rappresenta un nuovo capitolo di una vicenda che sta tenendo banco nell’ambiente viola e che dovrà essere risolta prima della chiusura del mercato.