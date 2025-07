Kean-Dzeko, per la Fiorentina un duo da 44 gol la scorsa stagione: uno ogni 146’ per l’italiano, uno ogni 155’ per il bosniaco

La Fiorentina in questa sessione di calciomercato ha subito piazzato un colpo importante in attacco, vale a dire l’ingaggio di Edin Dzeko. La squadra gigliata necessitava di una prima punta da affiancare Moise Kean, oppure per sostituirlo qualora ce ne fosse bisogno, anche per permettergli di tirare un po’ il fiato nel corso della stagione, sempre senza fare perdere troppo tasso tecnico ai viola. Il 39enne è un acquisto che va proprio in questa direzione, poiché nonostante la sua età anagrafica, continua ad essere una garanzia di gol. Ormai gli obiettivi stagionali sono chiari, l’ha sottolineato anche Stefano Pioli durante la sua presentazione in conferenza stampa: “Vogliamo vincere un trofeo e tornare in alto. Allegri non ci ha messo tra le candidate alla qualificazione alla Champions? Questa frase l’ho scritta sulla lavagna ai miei giocatori”.

Kean-Dzeko la coppia che… scoppia? I dirigenti della Fiorentina hanno deciso di puntare per la stagione 2025/26 sul duo composto dall’italiano e dal bosniaco, da capire quale modulo adotterà il neo allenatore gigliato Stefano Pioli, che in queste prime uscite della sua squadra l’abbiamo visto schierare il 3-4-1-2 oppure il 3-4-2-1. Qualche indicazione più precisa l’avremo nel playoff di Conference League che si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Qualora il tecnico parmigiano dovesse optare per il “tridente pesante”, in campo potremmo vedere Gudmundsson dietro Kean-Dzeko.

Moise Kean nella sua prima stagione con la maglia della Fiorentina ha collezionato 23 gol (uno ogni 146′) e 3 assist. Il bomber italiano, in Serie A, ha messo insieme 32 presenze (2710 minuti) condite da 19 gol (uno ogni 143 minuti) e 3 assist. In Coppa Italia Kean ha solo 1 presenza (90 minuti) e 1 rete. In Conference League invece l’ex Juve conta 9 presenze (569 minuti) e 3 gol siglati. Edin Dzeko nell’ultima stagione giocata in Turchia, con la maglia del Fenerbahce, ha collezionato 21 gol (uno ogni 155′) e 7 assist. Il centravanti bosniaco in SuperLig Turca ha messo insieme 35 presenze (2247 minuti) condite da 14 gol (uno ogni 161 minuti) e 4 assist. In Turkiye Kupasi Cup invece ha 1 sola presenza (15 minuti). In Champions League Dzeko conta 4 presenze (339 minuti) e 4 gol, mentre in Europa League 12 presenze (652 minuti) condite da 3 gol e 3 assist.