Kean ai box per il problema alla tibia: salta la Roma. Fabregas si affida ancora a Douvikas

Moise Kean non recupera dal problema alla tibia

Il Como dovrà fare a meno di Moise Kean in occasione della sfida contro la Roma. L’attaccante, ex Fiorentina, non ha ancora recuperato dal problema alla tibia accusato durante gli impegni con la Nazionale, che lo aveva già costretto a saltare l’ultima partita contro la Turchia.

L’avvio di stagione dell’attaccante con la formazione lariana si sta rivelando complicato. Finora, infatti, Kean è partito titolare soltanto nella gara contro il Parma. Per la sfida ai giallorossi, in programma domani alle 12:30, sarà ancora Douvikas a guidare il reparto offensivo della squadra allenata da Cesc Fabregas.