Kane vince il pallone d’oro, quando Sabatini disse: “È meglio Kean, basta vederle le partite”

Sabatini preferiva Moise Kean ad Harry Kane

C’è stato un momento in cui la Fiorentina era dotata di un attaccante top a livello europeo, si tratta di Moise Kean. L’attaccante azzurro infatti nell’annata con Palladino stava convincendo tutti al punto tale da portare qualche opinionista a fare dichiarazioni forti.

Con la vittoria del pallone d’oro da parte di Harry Kane è tornato virale un vecchio video in cui Sandro Sabatini gli preferiva Moise Kean: “Moise Kean è meglio di Harry Kane, basta vederle le partite. Sennò non avete capito nulla di calcio, Kean è meglio di Kane.”

Parole forti se consideriamo che Kane viene da una stagione da 70 gol in stagione che lo ha portato a vincere il pallone d’oro mentre Moise Kean ha segnato appena 8 reti.