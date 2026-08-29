Kalinic: "Il calcio migliore l'ho giocato a Firenze con Sousa. Indimenticabile l'1-4 con l'Inter"

Le parole dell'ex attaccante Viola

L'ex attaccante della Fiorentina, Nikola Kalinic, è intervenuto dal Viola Park nel giorno del centenario della Fiorentina:

"Sono molto felice di essere a Firenze per festeggiare il centenario. Ci sono stati momenti belli qui, chi si scorda l'1-4 con l'Inter a Milano. Ho giocato il calcio migliore possibile a Firenze con Paulo Sousa, anche in Europa League. Sono cresciuto tanto. I tifosi sono stati sempre con noi, abbiamo vinto tante partite. Oggi sono arrivati tanti calciatori nuovi. Kean? Vediamo chi arriva adesso".