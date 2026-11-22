Monza Juric è un quasi ex per la Fiorentina, Nazione: "Il nome è sempre circolato nell'ambiante, nel 2020 era ad un passo"

Per il Monza quattro sconfitte consecutive ed è in zona retrocessione. Juric ha affrontato la Fiorentina 14 volte da allenatore, con quattro vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte

Per anni il suo nome è stato uno di quelli più gettonati quando a Firenze si parlava di cambiare allenatore. Ivan Juric e la Fiorentina si sono sfiorati più volte, senza mai arrivare al matrimonio.

Domani sera si ritroveranno da avversari, in una partita che per il tecnico croato potrebbe anche pesare parecchio sul futuro. Quattro sconfitte consecutive, una classifica complicata e una panchina che comincia a scricchiolare. Insomma, Juric ha dalla sua un solo risultato.

Il passato riporta soprattutto all’estate del 2020, quando Juric era reduce dall’ottimo lavoro al Verona. La Fiorentina lo aveva inserito tra i candidati (era il nome sicuramente più gettonato) per il dopo Iachini, prima che Rocco Commisso decidesse a sorpresa di confermare il tecnico marchigiano. Una scelta che fece sfumare un possibile approdo a Firenze. Il nome di Juric ha continuato comunque a circolare nell’ambiente viola, accompagnato dalla reputazione di allenatore capace di valorizzare i giocatori e costruire squadre aggressive, difficili da affrontare nel solco del maestro Gasperini.

Da allora tanta strada, non sempre fortunata. Le tre stagioni al Torino, poi la complicata parentesi alla Roma e soprattutto la delusione dell’Atalanta, dove l’eredità di Gasperini (proprio lui) si è rivelata più pesante del previsto. Nel mezzo la cocente delusione con il Southampton. Adesso il Monza. Stagione iniziata così così, con l’esplosione di Varela davanti ma con diversi problemi con i portieri e in fase difensiva che gli hanno fatto perdere parecchio terreno fino a sprofondare in zona retrocessione.

Oggi parlerà in conferenza stampa alle 14, domani sera non potrà guidare i suoi dalla panchina. Colpa della squalifica di un turno rimediata dopo l’espulsione contro l’Atalanta. Al suo posto ci sarà Matteo Paro, storico collaboratore che lo accompagna ormai da anni. Il croato seguirà tutto dalla tribuna.

I precedenti raccontano di una sfida equilibrata. Juric ha affrontato la Fiorentina 14 volte da allenatore, raccogliendo quattro vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. L’ultimo incrocio, però, è stato particolarmente amaro: il 5-1 incassato dalla sua Roma al Franchi nell’ottobre 2024. Un risultato che contribuì ad aggravare una situazione per lui già compromessa. L’esonero arrivò una decina di giorni più tardi.

Unico, invece, il confronto con Vanoli, che ritroverà per la seconda volta in carriera. Il solo precedente risale proprio a quella stagione, quando Juric con la Roma superò per 1-0 il Torino dell’attuale tecnico viola grazie a un gol di Dybala.

Domani il secondo capitolo, con due allenatori che conoscono bene il peso delle aspettative e la necessità di fare risultato. Per Vanoli l’occasione di dare seguito ai progressi della Fiorentina. Per Juric, invece, una partita che può valere molto più dei classici tre punti. Può valere infatti una fetta, importantissima, del suo futuro e di questa suo nuova avventura nel campionato di serie A.

Lo scrive stamattina in edicola la Nazione