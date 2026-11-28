Juric: "Dopo i primi 25 minuti con la Fiorentina, abbiamo dominato la partita senza problemi"

Il tecnico dei lombardi ha parlato della vittoria netta sui viola

Vigilia di campionato in casa Monza, con la sfida contro la Roma all'orizzonte e le parole di Ivan Juric in conferenza stampa. L'allenatore biancorosso ha analizzato l'approccio alle partite e si è soffermato anche sulla vittoria ottenuta contro la Fiorentina, ripercorrendo l'evoluzione tattica del match.

«Dalla postazione sopraelevata si ha una lettura tattica più chiara. In avvio il match non mi aveva convinto del tutto, mancava la pressione che avevo chiesto. Dopo il 25° minuto abbiamo iniziato a riconquistare più palloni, alzando i ritmi e osando di più, fino a imporre il nostro gioco. Tra gli ultimi venti minuti della prima frazione e i primi quindici della seconda abbiamo messo in campo ciò che volevo: siamo andati a segno e abbiamo costruito diverse opportunità con Brindelli e Pessina, tenendo in mano l'incontro. Abbiamo lasciato qualche spazio in ripartenza, ma cercavo proprio quell'atteggiamento. Nel finale ci siamo compattati dietro per difendere il vantaggio».