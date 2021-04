Juric al momento vuole rimanere al Verona. Fiorentina tra le pretendenti della serie A

Il Corriere di Verona scrive sul futuro di Ivan Juric. Il tecnico, sottolinea il quotidiano, non intende cambiare squadra, specie in Serie A e non è una questione legata al contratto in essere con l’Hellas Verona, che scadrà nel 2023, bensì l’allenatore stesso al momento non sente la necessità di partire. Le pretendenti non mancherebbero: il Napoli potrebbe tentarlo cercando di acquistare alcuni suoi pupilli, come Mattia Zaccagni e Antonin Barak, mentre Fiorentina e Torino hanno già manifestato evidente interesse per lui, prima che firmasse il rinnovo coi gialloblu.

