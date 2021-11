Jugovic: “Vlahovic, vai alla Juventus, te la consiglio. In lui rivedo Bobo Vieri”

L’ex centrocampista della Juventus, Vladimir Jugovic ha parlato a Tuttosport ed ha speso parole importanti per il suo connazionale Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, obiettivo di mercato bianconero: “È il centravanti Under 21 del momento assieme a Haaland. Sinceramente in Vlahovic rivedo un po’ Vieri, mio compagno nella Juventus, nell’Atletico e nell’Inter”. E sul futuro di Dusan, Vladimir non ha dubbi: “È un ragazzo intelligente, saprà prendere la decisione più giusta per lui. Poi, ovvio, se lo chiedesse a me, la mia risposta sarebbe scontata: consiglirei lui di andare alla Juventus, uno dei due club con cui ho vinto la Champions League e che porterò sempre nel mio cuore”.

LEGGI ANCHE, DUE ANNI FA LOTTAVAMO PER DIFENDERE CHIESA DAGLI ATTACCHI, OGGI LO FACCIAMO. FIGURACCIA FIORENTINA