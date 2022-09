Jovic, la rinascita è ancora lontana: media-gol peggiore dell’ultima stagione a Madrid. Serve una scossa

L’inizio dell’avventura di Luka Jovic alla Fiorentina non è iniziata nel migliore dei modi. Prima il rigore sbagliato con la Juventus, poi il rifiuto di entrare al posto di Kouamé a causa di una condizione non ottimale (anche se ha risposto presente alla chiamata della Nazionale serba). Oggi, il Corriere dello Sport ha fatto un’approfondimento sulla media-gol del centravanti servo a Firenze: un gol in 559′ minuti. Numeri tristi e poco incoraggianti, peggiorando addirittura la media-gol dell’ultima stagione a Madrid di una rete ogni 549′. Adesso serve una scossa! Il popolo viola si aspetta molto di più vista la l’eredità ancora vacante lasciata da Dusan Vlahovic e l’obiettivo dei 30 gol che tanto aveva fatto sognare Firenze.

