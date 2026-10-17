Jovetic: "Notti speciali di Champions con Prandelli, con Montella non c'era feeling: mi tolse la fascia"

L'ex attaccante della Fiorentina Stevan Jovetic ha ripercorso i suoi anni a Firenze, soffermandosi sul rapporto con Prandelli e Montella

Stevan Jovetic, ex attaccante della Fiorentina, ha vestito la maglia viola per cinque stagioni e oggi è ancora in attività a Cipro, con l’AEL Limassol. In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, il montenegrino ha ripercorso anche gli anni trascorsi a Firenze, soffermandosi sul rapporto con i suoi allenatori e svelando alcuni retroscena, tra cui quello legato alla fascia da capitano tolta da Vincenzo Montella. Queste le sue parole:

"Ricordo i discorsi con Prandelli, un papà calcistico. Mi diceva che sarebbe arrivato il mio momento. Abbiamo passato notti speciali insieme: i gol in Champions, il Liverpool. Anche con Sinisa il rapporto era speciale: mi chiamava quando ero infortunato, dicendomi che sarei tornato più forte di prima. Wow, quanti ricordi, non mi fate commuovere!".

"Ho avuto più di 40 allenatori in carriera, capita di litigare. Montella a Firenze mi tolse la fascia, solo perché avevo deciso di andare via a fine anno. Io però l'avrei onorata fino alla fine".

Infine, è tornato nuovamente sul rifiuto al Real Madrid:

"Aver detto di no al Real dopo il secondo anno a Firenze. Volevo continuare a giocare e pensavo che ci sarei arrivato più avanti. Dieci giorni dopo mi sono rotto il crociato, ho perso una stagione intera e da lì è iniziato il mio calvario...".