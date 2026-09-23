Jovetic: “Durante il secondo anno alla Fiorentina mi chiamò il Real Madrid ma rifiutai. Amo Firenze”

Jovetic è stato intervistato dalla Fiorentina

Un tuffo nel passato, tra i ricordi in viola, le notti di Champions League e un legame viscerale con Firenze che il tempo non è riuscito a scalfire. Stevan Jovetić si è raccontato a tutto tondo nel corso di una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, ripercorrendo le tappe più significative della sua carriera, dai primi calci in Montenegro fino al recente ritorno al Franchi.

Dal Mladost Podgorica al grande salto con il Partizan, fino ad arrivare a Firenze. Com'è iniziato tutto? "Ho iniziato a tirare i primi calci a sette anni nel Mladost Podgorica, facendo quattro o cinque stagioni nel settore giovanile. Poi il passaggio al Partizan Belgrado: due anni nelle giovanili e l'esordio in prima squadra ad appena sedici anni. A diciassette ero già il capitano, ho vinto campionato e coppa, e da lì sono sbarcato a Firenze".

Che bambino eri? Ti rivedi in qualcuno oggi? "Ero un bambino estremamente iperattivo. Oggi il mio primogenito è identico a me e mi ci rivedo in tutto quello che fa, è davvero buffo. Per me esisteva solo il pallone: mi compravano altri giocattoli, ma dopo ventiquattro ore tornavo sempre lì. Giocavo continuamente con i più grandi e, visto che all'epoca non c'erano le scuole calcio con i campetti ridotti, un giorno ho voluto provare direttamente sul campo grande. Da quella prima partita non ho più saltato un allenamento". Diciottenne, proiettato giovanissimo nel calcio italiano.

Che ricordi hai di quel ragazzo? "Ero un diciottenne che masticava pochissimo l'italiano, con una chioma disastrosa che però è entrata nella storia! Quando riguardo quelle foto mi viene da ridere per lo stile discutibile, ma è qui che sono cresciuto davvero. Ho imparato la lingua, stretto legami profondi, ho ancora molti amici qui, ho comprato casa a Firenze e continuo a seguire e tifare la Fiorentina. Per me è sempre un'emozione immensa tornare".

Un ciclo indimenticabile fatto di notti europee e gol pesanti. Cosa ti porti dentro di quei primi anni in viola? "L'impatto iniziale non è mai semplice a causa del salto netto tra il campionato serbo e la Serie A, che all'epoca era il top assoluto. All'inizio ho faticato un po', ma conservo i CD di ogni singola stagione con i miei gol e le mie giocate: riguardandoli oggi, capisco che è andata molto meglio di quanto percepissi all'epoca. Nel secondo anno mi sono sbloccato definitivamente, firmando il gol contro lo Sporting Lisbona che ci ha spalancato le porte della Champions, seguito dalle doppiette a Liverpool e Bayern Monaco, chiudendo a quota undici reti. Poi il brutto infortunio del terzo anno, da cui però sono riemerso con una mentalità ancora più forte. Al rientro sono subito andato in doppia cifra con 14 gol, e con l'arrivo di Vincenzo Montella esprimevamo un calcio spettacolare. Un'esperienza fantastica con circa 140 presenze alle spalle".

Che effetto ti fa rimettere piede al Franchi? "Fino a quarantotto ore fa ero in dubbio perché c'erano questioni di mercato aperte e non sapevo dove avrei firmato. Alla fine ho scelto di restare a Cipro, dove mi trovo splendidamente: ho prolungato per altre due stagioni, la mia famiglia è felice e il movimento calcistico locale sta crescendo. Sono davvero contento di essere riuscito a esserci oggi".

Riavvolgendo il nastro, quella ferita aperta contro il Bayern Monaco brucia ancora? "Contro i bavaresi disputammo una gara straordinaria, meritavamo ampiamente il passaggio del turno. All'andata realizzarono una rete in fuorigioco palese che oggi, con il supporto tecnologico, sarebbe stata cancellata all'istante. Pazienza, gli errori arbitrali fanno parte del gioco".

In quel momento della tua carriera ti rendevi conto di quello che stavi realizzando? "L'ho realizzato col senno di poi. All'epoca pensavo solo a scendere in campo e a divertirmi, il resto era una conseguenza naturale. Non avevo grilli per la testa sul futuro: volevo solo godermi il momento e vedere dove mi avrebbe condotto la strada".

C'è una cicatrice profonda che ti porti dentro anche fuori dal campo? "Sì, la perdita di mio padre. Ci ha lasciati sette anni fa ed è un dolore che continua a farsi sentire profondamente dentro di me".

Un legame fortissimo. Come si fa a reagire di fronte a un dolore del genere? "All'inizio è uno shock che rifiuti di accettare, e a dire il vero faccio fatica ancora adesso. Però il pallone mi ha dato una mano, perché i ritmi serrati del campo non ti lasciano spazio per rimuginare, ed è un bene altrimenti il dolore sarebbe insostenibile. Avevamo un rapporto unico: era lui ad accompagnarmi agli allenamenti e non si è perso un match. Ho ancora impresse nella mente le sue espressioni tese e agitate sugli spalti. Sono grato che sia riuscito a vivere la parte principale del mio percorso, anche se il rammarico più grande è non averlo più qui oggi che ho tre splendidi bambini e lui non ha potuto conoscerli da nonno".

Anche a Firenze hai dovuto fare i conti con la sfortuna, affrontando un grave infortunio nel momento di massima esplosione. Come si supera uno stop così lungo? "È stato un colpo durissimo. Ti senti strappare via di dosso i tuoi sogni e la tua passione da un momento all'altro, sapendo che sarai costretto a fermarti per mesi... alla fine sono stati quasi undici, praticamente un campionato intero. È un calvario doloroso. Per fortuna ho avuto i miei cari vicini e ho trovato la forza d'animo necessaria: non ho mai perso fiducia nelle mie capacità, ero certo che sarei rientrato più forte di prima. Ho affrontato l'operazione e la riabilitazione in Germania, un percorso davvero faticoso".

La tempra mentale non ti è mai mancata... "Credo proprio di sì, anche perché la sfortuna mi ha perseguitato spesso. Ho incontrato colleghi con un decimo dei miei guai fisici che temevano di dover appendere gli scarpini al chiodo. Io invece ho tirato dritto, senza mai pensare di mollare, unicamente per una ragione: la passione smisurata per questo sport. Ecco perché, quando oggi mi domandano perché continuo a giocare, la mia risposta è sempre la stessa: lo faccio perché amo il pallone".

Il ritorno in campo e la splendida Fiorentina di Vincenzo Montella: che ricordi hai di quel gruppo? "Appena rientrato ho timbrato subito con una doppietta al Parma nella seconda giornata, sbloccandomi mentalmente. Quella rosa era straordinaria, guidata da un grande tecnico come Vincenzo Montella, e la squadra esprimeva un gioco eccezionale. Credo proprio che il pubblico del Franchi si sia divertito tantissimo".

C'era un compagno in particolare con cui avevi legato di più nello spogliatoio viola? "Nei miei cinque anni in maglia viola c'è sempre stato un gruppetto di calciatori slavi: condividere la lingua creava un feeling particolare, ma in realtà ho legato con chiunque nello spogliatoio. Purtroppo le strade professionali si dividono, ma ogni volta che ci ritroviamo è una grande gioia".

Qual è l'immagine o la partita che custodisci gelosamente di quella parentesi fiorentina? "Senza dubbio la notte magica con la doppietta al Liverpool e la rete pesantissima a Lisbona contro lo Sporting".

Guardandoti indietro, c'è una scelta di mercato che oggi cambieresti? "Ripensando al percorso, forse c'è un'occasione mancata: durante la mia seconda stagione a Firenze mi cercò il Real Madrid, ma in quel momento non me la sentivo di fare il grande salto. Mi godevo la continuità e la serenità in viola, così pensai di rimandare di un paio d'anni. Alla fine a Madrid non ci sono andato, ma ho collezionato quasi 150 presenze con la Fiorentina per poi indossare maglie prestigiose come quelle di City, Inter, Monaco e Siviglia. Direi che ho girato parecchio!".