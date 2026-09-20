Joseph Commisso tra i tifosi prima di Fiorentina-Napoli: foto, saluti e qualche chiacchiera in attesa del match
Il presidente viola, come di consueto, si è fermato a salutare i sostenitori presenti al Franchi, concedendosi per foto e qualche parola prima del fischio d’inizio.
Manca ormai poco più di mezz’ora al fischio d’inizio di Fiorentina-Napoli. L’attesa cresce al Franchi per una sfida importante, con i tifosi viola pronti a sostenere la squadra di Vanoli.
Come di consueto, Joseph Commisso si è concesso ai sostenitori presenti nei pressi dello stadio. Il presidente della Fiorentina si è fermato per scattare alcune foto, scambiare qualche parola e salutare i tifosi, confermando ancora una volta la sua consuetudine di vivere da vicino il rapporto con la piazza viola.
Ora, però, spazio al campo: tra poco più di trenta minuti sarà il momento di Fiorentina-Napoli.