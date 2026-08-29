Joseph Commisso: "La mia famiglia per la Fiorentina ha già speso 1,1 miliardi di euro"

Il presidente viola ha parlato al Franchi dopo Catherine, ricordando Rocco e tracciando la strada per il futuro del club tra investimenti, stadio e Academy

Cent’anni di Fiorentina, una notte per celebrare il passato e soprattutto per guardare al futuro. Dopo Catherine Commisso, sul prato del Franchi è arrivato il momento di Giuseppe Commisso, che ha preso la parola davanti ai tifosi nel giorno più importante della storia del club.

Un intervento lungo e carico di emozione, iniziato dal significato di una serata che ha riportato insieme generazioni di tifosi e protagonisti della storia viola.

"100 anni fa, proprio oggi, nacque la Fiorentina. Questa sera non stiamo semplicemente guardanto la storia ma siamo dentro di esso. Questo stadio è pieno di ricordi. Da nonno a nipote, da un cuore all'altro. Ringrazio alla sindaca Sara Funaro, al presidente della Regione Eugenio Giani, al Presidente della FIGC Giovanni Malagò e al presidente della Serie A Simonelli. Ringrazio anche tutti coloro che fanno parte del mondo del calcio, e ai nostri tifosi: non avete assistito ad un secolo della Fiorentina, avete dato tanto al club per renderlo ciò che è oggi. Compreso i giocatori e gli allenatori che sono qui. Il nostro palmares è importante ma i trofei sono solo una parte della nostra storia. Quale posto migliore per festeggiare cento anni se non Firenze, dove è nato il Calcio Storico Fiorentino.

Dirò questo a mio padre: "Babbo, questa notte è anche per te". Quando Rocco arrivò qui nel 2019 guardò i tifosi e disse "vi voglio bene". Sotto la proprietà di Rocco, la Fiorentina ha acquistato i terreni del Viola Park costruendo il più grande centro sportivo d'Italia. Un investimento da 128 milioni di euro. Babbo, continuerò ciò che hai iniziato: l'impegno finanziario complessivo della nostra famiglia è di 1,1 miliardi di euro, il più grande nella storia del club. Quest'estate la Fiorentina ha effettuato il più grande investimento in nuovi giocatori in una singola finestra di mercato. Siamo qui con il nostro cuore, il nostro lavoro e le nostre risorse. Il denaro da solo non crea campioni, le persone sì. Grazie a chi come Alessandro (Ferrari, ndr), lavora con lealtà, dedizione e cuore. Grazie speciale anche a Fabio Paratici, arrivato in uno dei momenti più difficili per aiutarci ad evitare la retrocessione. Sta lavorando per trasformare l'area sportiva della Fiorentina per far modo che rappresenti questa città e dia un modo ai tifosi di sognare. Fabio, grazie di cuore. Stiamo rivoluzionando anche l'Academy: il nostro obiettivo è sviluppare grandi giocatori per la Fiorentina e per l'italia. C'è uno standard che chiederò sempre: lottare. Quando lottiamo insieme tutto è possibile. Non sto dichiarando che siamo arrivati, ma che stiamo rinascendo. Inizia il Rinascimento della Fiorentina".

Il passaggio sul futuro è stato accompagnato da quello sullo stadio, uno dei grandi progetti che la società vuole portare avanti insieme alle istituzioni. Ma prima di guardare avanti, Giuseppe Commisso ha voluto rendere omaggio a una delle figure più importanti della storia viola: Giancarlo Antognoni.

"Vogliamo dare una casa al popolo di Firenze e per questo lavoriamo con il Comune di Firenze per la ristrutturazione dello stadio. I nostri tifosi meritano uno stadio degno della loro passione. Ma prima di guardare al futuro, dobbiamo onorare Giancarlo Antognoni. La parte più nobile del nostro passato. Ha giocato solo con la maglia della Fiorentina. Lui è talento, lui è eleganza, lui è lealtà. Giancarlo è la Fiorentina e Firenze. Ti vogliamo bene. Voglio incontrare Giancarlo personalmente nei prossimi giorni".

Parole che hanno racchiuso il senso della serata: rispetto per la storia, riconoscenza verso chi ha costruito il passato e ambizione per ciò che verrà. Giuseppe Commisso ha raccolto simbolicamente l'eredità del padre Rocco e, davanti al popolo viola, ha indicato la strada che la Fiorentina vuole percorrere.

Il Centenario si chiude così con una promessa e un messaggio preciso. La storia è stata celebrata, ma per la famiglia Commisso il viaggio è appena iniziato. “Inizia il Rinascimento della Fiorentina”.