Joma si difende: “Non è un riferimento a Fibonacci e non c’è nessun richiamo a Pisa"

Joma ha fatto chiarezza sulla propria posizione in merito alla terza maglia presentata ieri

La presentazione della terza maglia della Fiorentina per la stagione 2026/27, realizzata da Joma, non è passata inosservata e ha subito acceso qualche polemica tra i tifosi viola. Al centro delle discussioni c'è il concept scelto per la divisa, ispirato alla sezione aurea e alla successione di Fibonacci, presentati come richiami alla tradizione culturale e rinascimentale di Firenze. La scelta, però, non è stata apprezzata da tutti: Fibonacci, infatti, era come noto originario di Pisa. Un dettaglio che ha suscitato ironia e critiche da parte di alcuni tifosi, che non hanno visto di buon occhio il richiamo a una figura così legata alla città pisana.

Per fare chiarezza sulla vicenda, Joma è intervenuta con un comunicato ufficiale, spiegando che l'idea alla base della maglia non voleva richiamare in alcun modo né Fibonacci né la città di Pisa:

"Il capo nasce da un'idea di armonia, proporzione ed equilibrio ispirata alla cultura della Firenze rinascimentale. Non vi è un riferimento a Leonardo Fibonacci o alla simbologia pisana: il linguaggio geometrico del design richiama invece quella ricerca dell'ordine e della misura che nel Rinascimento mette in relazione arte, architettura e sapere scientifico. Una tensione presente nell'opera di alcuni dei grandi protagonisti della cultura fiorentina, da Filippo Brunelleschi a Leon Battista Alberti, fino al dialogo tra arte e matematica che attraversa l'esperienza di Leonardo da Vinci. Il motivo grafico ne offre una reinterpretazione contemporanea, senza riprodurre letteralmente un singolo simbolo storico.

Non emergono elementi iconografici specifici che consentano di identificare il motivo con la croce pisana o con altri emblemi ufficiali e storici di Pisa. L'eventuale somiglianza riguarda esclusivamente la struttura radiale a quattro direzioni, comune a numerose croci, rosette, quadrilobi e decorazioni geometriche. Gli elementi distintivi della croce pisana, ossia i bracci uniti, la forma patente e ritrinciata, i dodici pometti e la tradizionale combinazione bianco-rossa, non sono presenti nel motivo.



In realtà non è neppure una croce, ma un fiore ispirato alle maioliche rinascimentali che ha otto punte, solo che quattro di queste punte sono in tono su tono. L'ispirazione è stata il Battistero, ma anche il pavimento del Duomo ha delle geometrie simili".