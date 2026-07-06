Joma presenta la nuova collezione 2026/27: comunicato ufficiale e tutte le foto delle maglie

Lo sponsor tecnico diffonde il comunicato e la gallery completa delle nuove divise viola, con immagini dettagliate con i calciatori più rappresentativi

COMUNICATO STAMPA



Joma incornicia la storia dell’ACF Fiorentina in una nuova divisa trasformata in opera d’arte. La prima divisa Joma dell’ACF Fiorentina per la stagione 2026/27 rende omaggio alle origini del club, all’eredità artistica di Firenze e al centenario viola sotto il concept “Anche l’arte si indossa”.



Lunedì 6 luglio. Ogni club ha un punto di partenza, una storia che lo rende eterno. Per il ritorno di Joma come sponsor tecnico dell’ACF Fiorentina, le due realtà hanno voluto rendere omaggio alla nascita del club, proprio nell’anno del suo centenario. Per questo, la nuova divisa 2026/27 celebra la sua storia, il suo patrimonio artistico, i primi colori e la passione di chi ha costruito il sogno viola.

Il calcio, come la pittura, può essere anche un’opera d’arte. Da questa idea, il brand spagnolo ha sviluppato la prima maglia per la prossima stagione. Il nu ovo design prende come riferimento le cornici ornamentali delle opere d’arte del Rinascimento.

Questo concept, nato per valorizzare l’opera, viene ora trasferito sulla maglia, che diventa il centro della composizione. I dettagli, inseriti direttamente sul tessuto con tecnica embossed, creano un effetto tridimensionale e dinamico che cattura lo sguardo fin dal primo momento, come accade davanti a un’opera d’arte. Un segno distintivo che parla di arte, appartenenza e prestigio senza allontanarsi dall’essenza sportiva del club

Inoltre, la maglia incorpora alcuni dettagli che sottolineano i 100 anni del club, il contatore 1926-2026 sul fronte della maglia e, all’interno del colletto, il numero 100 reinterpretato in chiave grafica per richiamare il simbolo dell’infinito. Il logo dell’ACF Fiorentina, termo applicato, è realizzato in silicone e presenta diversi gigli in rilievo che lo rendono identificabile anche al tatto.

Sotto il claim “Anche l’arte si indossa”, Joma e l’ACF Fiorentina hanno presentato questa reinterpretazione delle radici viola in un evento tenutosi presso l’Hotel St. Regis di Firenze. La maglia non riproduce il passato: lo incornicia, lo aggiorna e lo porta sul terreno di gioco come parte di una nuova tappa condivisa.



Tecnologia applicata al calcio di massimo livello



A livello tecnico, per la stagione 2026/27, Joma ha introdotto soluzioni tessili all'avanguardia nella realizzazione della prima maglia dell'ACF Fiorentina. L’innovazione che dà prestigio al brand ha l’obiettivo di rispondere alle esigenze del calcio attuale. Per questo, sono stati impiegati materiali e tecnologie sviluppati per favorire al massimo il rendimento in competizione.



● Realizzata in tessuto 100% poliestere riciclato, ottenuto da bottiglie di plastica PET, un materiale leggero, resistente e di alta qualità che unisce performance sportiva e impegno verso una produzione più sostenibile. Questo materiale contribuisce a ridurre del 75% le emissioni di CO₂ nell’atmosfera rispetto ai tessuti tradizionali.

● Struttura tecnica con tecnologia Micro-Mesh System, posizionata strategicamente nelle zone di maggiore sudorazione per garantire un controllo efficiente dell’umidità.

● Stemma dell’ACF Fiorentina realizzato in silicone e termo applicato per ridurre possibili sfregamenti, senza compromettere la flessibilità del capo.

● Cuciture resistenti e confortevoli, che garantiscono una maggiore durata senza limitare la libertà di movimento.

● Le finiture rib su collo e polsini favoriscono una vestibilità comoda e aiutano la divisa ad adattarsi meglio al corpo del giocatore.

La nuova maglia rappresenta il punto di partenza di una nuova storia condivisa tra l’ACF Fiorentina e Joma, che comincia con una divisa pensata per accompagnare la squadra e i suoi tifosi in ogni sfida della prossima stagione.