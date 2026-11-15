"Jimenez ha grandi qualità, ma certi atteggiamenti li deve togliere perchè rovinano le gare"

Il giornalista ha parlato del terzino della Fiorentina

Ospite del Pentasport di Radio Bruno, l'apprezzato giornalista Ernesto Poesio ha analizzato il momento attuale e le prospettive della Fiorentina.

Il calendario alla ripresa Questo il suo pensiero: “Per invertire la rotta sarà cruciale non sbagliare le partite subito dopo la pausa: sulla carta il percorso sembra decisamente più abbordabile. Alla luce della discontinuità e dei dubbi emersi fino a questo punto, il traguardo più realistico per la squadra potrebbe essere un piazzamento a metà classifica”.

L'analisi sui singoli: Pellegrino e Jimenez Non è mancato poi un commento sulle prestazioni individuali: “Pellegrino ha dimostrato di avere istinto sottoporta, notevoli potenzialità di miglioramento e un grande spirito di sacrificio, riuscendo a reggere da solo il peso dell'attacco contro tutta la difesa avversaria: è un profilo che mi convince molto. Non è ancora paragonabile a Kean, ma col tempo penso possa rivelarsi una risorsa perfino più importante. Per quanto riguarda Jimenez, mi ha colpito in positivo per la sua concretezza durante la partita, anche se ha ancora molta strada da fare sul piano del carattere”.