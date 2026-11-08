Jimenez: "Ci manca la mentalità per vincere. Dobbiamo imparare a giocare per la squadra"

Il difensore viola è intervenuto a DAZN dopo il 2-2 contro la Juventus

Al termine del pareggio contro la Juventus, Alex Jiménez ha analizzato ai microfoni di DAZN la prestazione della Fiorentina, senza nascondere il rammarico per un risultato che lascia la squadra con un solo punto. Secondo il difensore viola, alla squadra manca ancora un aspetto fondamentale per riuscire a trasformare le buone prestazioni in vittorie.

"Secondo me ci manca quella mentalità di voler vincere le partite. Abbiamo fatto una buona prestazione, ma non portiamo a casa i tre punti. Abbiamo giocato contro una squadra forte come la Juventus, ma oggi era una partita da vincere.

Siamo una squadra coraggiosa, però a volte ci manca la capacità di giocare per la squadra e non per il singolo.

Stiamo migliorando. Siamo una squadra nuova, con tanti giocatori nuovi, ma a ogni partita che passa cresciamo. Ora dobbiamo pensare al Monza e portare a casa i tre punti".