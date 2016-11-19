Italrugby al Franchi, terreno deturpato: e giovedì c'è il Paok

E' ancora in corso la sfida tra l'Italrugby ed il Sudafrica e, per quanto lo spettacolo sia gradito ed assicurato, viene da domandarsi se la decisione di far giocare una gara del genere sul terreno di...

A cura di Redazione Labaroviola 19 novembre 2016 16:31

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