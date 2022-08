Italiano torna sulle sconfitte in amichevole: “Avversari più avanti rispetto a noi sulla preparazione”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha rilasciato un’intervista al profilo TikTok del club viola. Queste le sue parole: “È un bel momento. Il presidente mancava a tutti, con lui e la sua famiglia vivremo la fase iniziale della stagione: siamo felicissimi”.

Sul match con la Cremonese: “Prepariamo la prima partita di campionato dall’inizio della preparazione. A livello fisico la squadra sta bene, abbiamo disputato amichevoli contro squadre di valore, forse anche più avanti rispetto a noi. Ma sono state occasioni intriganti e abbiamo dato qualcosa. Con le neopromosse le partite sono sempre dure, vanno affrontate con la giusta determinazione e attenzione. Ma ci faremo trovare pronti”.

Sulla Conference League: “Il Twente è forte e da temere. La sfida va preparata nel migliore dei modi, già dal giorno successivo alla Cremonese ci penseremo. Bisogna restare concentrati e fare prestazioni di altissimo livello, attenti in entrambe le fasi di gioco. Vincere la Conference, la Coppa Italia o arrivare quarti? L’obiettivo è vincere più match possibili, la mentalità deve essere quella. Bisogna sempre cercare di fare un gol in più degli altri, dobbiamo fare bene in ogni competizione”.

Sul rinnovo di Milenkovic: “L’anno scorso è stato creato un grande gruppo. Nikola è cresciuto in maniera esagerata, insieme a tutti i suoi compagni di reparto sanno cosa devono fare. Lui è un valore aggiunto e penso possa darci ancora tanto”.

Sul problema del gol sugli esterni: “Ci lavoriamo costantemente. La qualità loro deve venir fuori a livello di gol, perché abbiamo tante occasioni durante le partite. Ogni settimana torneremo su questo aspetto, ci stiamo dedicando tanto”.

Sull’entusiasmo: “So che domenica saranno in tanti. Abbiamo già percepito tanto a partire dal ritiro di Moena. Tutti noi non vediamo l’ora di iniziare questa stagione davanti al nostro pubblico”. Lo riporta TMW

