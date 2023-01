Italiano su Nico Gonzalez: “Ha pochissimi minuti, in questo momento è un giocatore da gara in corso”

Vincenzo Italiano ha parlato di Nico Gonzalez nella conferenza stampa dopo la partita contro la Sampdoria, queste le sue parole

“Nico Gonzalez ha pochi minuti nelle gambe, pochissimi, come avevo già detto prima della partita è un giocatore da gara in corso in questo momento qui, dobbiamo accelerare il suo inserimento soprattutto nelle sedute di allenamento perchè nelle partite entra con grande intensità e voglia ma se vogliamo alzare la sua condizione deve farlo soprattutto in allenamento. Come avete visto tutti ha pochi minuti, cercheremo di aiutarlo e di metterlo in condizione”

