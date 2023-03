Italiano spiega difesa alta contro il Milan nel finale: “Gente alta 2 metri meglio stia lontana dall’area”

Nel corso della conferenza stampa di Vincenzo Italiano (CLICCA QUI PER LEGGERE LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI) alla vigilia della gara contro il Sivasspor, il tecnico della Fiorentina è anche tornato sul gol subito contro il Milan, questa la sua risposta a chi gli chiedeva della difesa alta nonostante il doppio vantaggio e i minuti finali della partita:

“Il gol subito contro il Milan nel minuto finale della partita poteva essere evitabilissimo, eravamo alti perchè ci sono avversari che meno li fai stare vicino l’area di rigore e meglio è, meno rischi può correre la squadra. Loro avevano in campo gente come Origi, Ibra e Bakayoko che erano tutti alti due metri e certi giocatori è sempre meglio che stiano lontano dalle nostra area che portarli dentro gli ultimi 16 metri. Quel gol è arrivato da un nostro fallo laterale, da un rilancio di un giocatore del Milan e dalla pressione di nostri 4 giocatori, se avessimo fatto fallo non avremmo preso gol. Quel gol ci ha fatto arrabbiare a tutti perchè era un nostro obiettivo non prendere gol, ma sono convinto che si può lavorare meglio e diversamente su certe situazioni, mantenendo alta l’attenzione contro chiunque2