Italiano punta forte su Ikoné, sarà titolare contro l’Empoli: è capace di essere decisivo

Jonathan Ikoné, l’unico sicuro di giocare tra gli esterni viola contro l’Empoli, quello che si potrebbe definire in teoria l’altro titolare assieme a Gonzalez. Bloccato da un problema fisico accusato a Newcastle, ha messo insieme appena 176 minuti ma ha dato l’impressione di essere pronto e soprattutto capace di essere decisivo, vedere gol del 2-2 contro il Ferencvaros in Conference League per credere. E a Napoli è stato particolarmente ficcante. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

