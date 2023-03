Italiano: “Non la nostra miglior partita, ma con tante partite ravvicinate ci sta di vincere anche così”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così commentato la vittoria per 1-0 contro il Lecce: “Siamo in un buon momento, siamo in fiducia. Non è stata la nostra miglior partita ma abbiamo rischiato poco. In un filotto di partite così ravvicinate ci sta vincere anche in questo modo”.

Poi ha proseguito parlando della gestione della squadra: “Stiamo cercando di evitare la stanchezza. Per farlo bisogna stare attenti al minutaggio: Cabral meritava di giocare ma era stravolto. Avrebbe rischiato un infortunio. Ad aprile serviranno tutti gli uomini per affrontare le partite”.

Infine: “Stiamo maturando, tutti danno una mano in fase di ripiegamento. Venivamo da un periodo difficile ma ora tutti sono stati responsabilizzati. Il Lecce gioca bene e pressa alto ma è stata una giornata positiva. Sapevamo che consegnando qualche pallone al Lecce avremmo rischiato qualche azione, il tutto preparato in un solo allenamento. I cambi ci hanno dato una grande mano, ora ci riposiamo in vista della ripresa del campionato”.