Italiano nel nome di Zeman, un vero e proprio mago contro la Lazio. La mossa a sorpresa studiata 48h prima

Italiano si è dimostrato un vero e proprio Mago per come è riuscito a calare le sue carte contro la Lazio. Sì, senza rivelarne il trucco. Prestigiatore, per come ha stupito tutti, con la sua mossa. Assolutamente a sorpresa. Il Vincenzo Italiano che l’altra sera ha strapazzato la Lazio, non lo si può chiamare illusionista. No, perché, la vittoria sui bianconcelesti è stata bella, importante e assolutamente concreta. Così, sul palco del Franchi, mago Vincenzo è stato abilissimo a estrarre dal cilindro una formazione che prima del fischio d’inizio sembrava avventata, troppo sbilanciata e via dicendo. Proprio con quella formazione – un mix complicato ma efficiente di alta qualità e spregiudicatezza offensiva – ha portato a casa un risultato d’oro. Magico, appunto.

Italiano si dice avesse studiato la maxi-sorpresa nel corso dell’allenamento di sabato, a 48 ore dalla sfida con i biancocelesti. Una mossa che non può non essere ricollegabile a quello che è stato il suo maestro, ovvero Zeman. Italiano ha voluto giocarsi il tutto per tutto contro la Lazio, forte di concetti che la squadra ha poi saputo mettere sul campo in modo perfetto.

Concetto numero uno: solo vincendo quella partita, battendo la Lazio, la Fiorentina avrebbe potuto tenere vivo il proprio campionato, ricollocandosi in una classifica che ha già riacceso la corsa all’Europa. Concetto numero due: scelte forti a livello tattico le puoi fare solo. Lo scrive La Nazione.

