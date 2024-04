Italiano: “La gara di domani dirà tanto sulla nostra stagione. Dobbiamo rendere di più a livello di gol”

Prima della conferenza stampa, Vincenzo Italiano ha rilasciato qualche dichiarazione a Sky Sport in vista della sfida di domani contro il Viktoria Plzen, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Conference League: “Questa è la partita più importante di questo periodo. Ne abbiamo avute già tante ma domani è fondamentale per continuare nel cammino europeo. Il pareggio dell’andata ci permette di affrontare la partita in un certo modo. Ci teniamo a proseguire”

Vincenzo Italiano ha poi proseguito parlando delle difficoltà del match di domani: “Dobbiamo fare tutto meglio per quanto riguarda lo svolgimento della partita se sarà uguale all’andata. Dobbiamo lavorare in maniera diversa: più veloci e intraprendenti e più personalità. Bisogna prendersi delle responsabilità e lavorare con più qualità“.

Infine “Mi aspetto tanto da quelli che hanno le caratteristiche per fare male a queste squadre, si. Dobbiamo giocare di squadra ma dobbiamo sfruttare la capacità dei nostri lì davanti. Dobbiamo infatti rendere di più a livello di gol, nel 2024 non lo stiamo facendo. I ragazzi lo sanno e dobbiamo sfruttare qualsiasi opportunità. Solo al pensiero di raggiungere un’altra semifinale, ti dovrebbe dare l’energia e la forza. L’adrenalina ti porta poi ad andare forte. I ragazzi sanno del valore di questa partita e giochiamo in casa“.

DAL VIOLA PARK: SORRIDE ITALIANO, SQUADRA AL COMPLETO ALLA RIFINITURA IN VISTA DEL VIKTORIA PLZEN