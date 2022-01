Italiano esulta: “Sta nascendo una bella Fiorentina, Vlahovic mi ha detto che si sentiva di tirare cosi”

Vincenzo Italiano ha parlato dopo la vittoria contro il Genoa per 6-0, le sue parole a Dazn:

“Quando sei reduce da una partita come Torino un allenatore vuole subito una reazione, è arrivata a Napoli ed è arrivata anche oggi. Avevo chiesto alla squadra di ripartire oggi, non vincevamo da tre partite e ci serviva vincere cosi

Tutti vogliono giocare, è normale, ma quando una squadra ha 26 giocatori in rosa la mentalità dei giocatori deve cambiare perchè non tutti possono giocare. A Pulgar gli ho detto che è entrato perchè dovevo premiarlo per gli ultimi allenamenti dove è andato troppo forte

Con la Fiorentina è nato tutto per caso, sta nascendo una bella Fiorentina che mi rende felice ma sappiamo che il campionato è lungo, la partita di Torino non me l’aspettavo, i ragazzi mi hanno fatto capire che nemmeno io posso mai rilassarmi

Torreira è arrivato in ritardo di condizione, il suo dinamismo è quello che non aveva quasi mai usato nella sua carriera, quando si diverte tira fuori le sue qualità, oggi si è inserito ed ha fatto anche gol. Lui quando lo bloccano si innervosisce, deve fare questo saltello in più

Della mia squadra mi piace che abbiamo tante caratteristiche, tanti giocatori diversi e tanta varietà che mi permette anche a partita incorso e con qualche cambio di modificare le partite, ho detto ai ragazzi che le grandi squadre sono quelle che reagiscono alle difficoltà

Vlahovic mi ha detto che si sentiva di battere con il cucchiaio, è un ragazzo sensibile e si è sentito di chiedere scusa al pubblico. Capirà che forse certe cose è meglio evitarle, ma si può perdonare perchè è giovane ed è un professionista serio” conclude Italiano.