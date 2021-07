Italiano ed una democrazia orizzontale: ora alla Fiorentina chi sbaglia paga, chi sta meglio va in campo

Italiano per i giocatori della Fiorentina è un allenatore diverso. Uno dei concetti base è non regalare la palla all’avversario perché va attaccato a tutti i costi. Bisogna divertirsi. “Arriverà il momento in cui il calcio diventerà come il basket e potrò farvi uscire e rientrare”. Una democrazia orizzontale, scrive La Nazione oggi in edicola. Nessuno ha il posto da titolare, chi sta meglio va in campo.

