Italiano e Pioli: l’allenatore al centro per ripartire dopo un grandissimo dolore

Nel 2018, come oggi, un grande lavoro fu svolto dall’allenatore che dovette colmare il vuoto dopo la tragedia di Astori, adesso accade lo stesso con il lutto che ha colpito l’ambiente gigliato in seguito alla morte di Joe Barone. Bisogna ripartire, andare avanti e spingersi verso il futuro, anche se ancora le lacrime non sono asciutte e le ferite sanguinano. Il futuro offre alla Fiorentina uno scontro che ha un grande fascino e una coincidenza unica visto che sulla panchina rossonera vi è Stefano Pioli, ovvero l’allenatore che, nella tragedia Astori, dovette tenere unito il gruppo e remare verso il futuro. L’allenatore del Milan creò un grande spogliatoio che faceva rima con famiglia e che seppe riprendersi magnificamente, trasformando il dolore in coesione. Sabato sera al Franchi ci sarà anche lui che seppe fare questo miracolo e chissà se quando si abbraccerà con Italiano ci penseranno entrambi a questo dolore che li accomuna. Pioli seppe mettersi al centro di tutto allenando più la testa che i muscoli ed è lo stesso che ha iniziato a fare Italiano al Viola Park: traghettare la squadra verso qualcosa che dal dolore faccia rinascere delle emozioni e dei sentimenti. Lo riporta La Nazione